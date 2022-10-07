Теплая и ясная погода ожидает ростовчан 7 октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове местных жителей ждет теплая и ясная погода. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

В утренние часы в донской столице столбики термометров поднимутся до отметок +9…+18 градусов. Днем воздух прогреется до +19…+21 градуса. Вечером температура упадет до +16…+19 градусов, а ночью и вовсе понизится до +6…+8 градусов.

Погода за окном будет стоять ясная, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет дуть с западной стороны со скоростью 5-10 метров в секунду.

В Ростовской области ожидается переменная облачность. Но существенных осадков синоптики также не обещают. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер будет ровно такой же, как и в донской столице. Температура воздуха ночью опустится до +6…+11 градусов, по северу области похолодает до +2 градусов. Днем ожидается потепление до +14…+19 градусов, а по югу - до +23 градусов.

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Декабрь будет холодным, а вот в январе и феврале температура окажется выше, чем обычно.