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Общество7 октября 2022 5:32

Затор сковал дорогу между Ростовом и Батайском

Машины движутся со скоростью 10-15 километров час
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Затор сковал дорогу между Ростовом и Батайском.

Затор сковал дорогу между Ростовом и Батайском.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 7 октября, дорога между Ростовом и Батайском оказалась скована небольшим затором. Об этом сообщается в сервисе Яндекс.Карты.

Пробка образовалась на Восточном шоссе. Автомобилисты отметили, что это могло произойти из-за небольшой аварии. Затор тянулся вдоль Гребного канала. Максимальная скорость на этом участке дороги составит 10-15 километров в час.

Автомобилистам стоило бы выбрать другой маршрут для объезда образовавшегося затора. О причинах аварии пока ничего не известно.

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