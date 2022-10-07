Затор сковал дорогу между Ростовом и Батайском.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В пятницу, 7 октября, дорога между Ростовом и Батайском оказалась скована небольшим затором. Об этом сообщается в сервисе Яндекс.Карты.
Пробка образовалась на Восточном шоссе. Автомобилисты отметили, что это могло произойти из-за небольшой аварии. Затор тянулся вдоль Гребного канала. Максимальная скорость на этом участке дороги составит 10-15 километров в час.
Автомобилистам стоило бы выбрать другой маршрут для объезда образовавшегося затора. О причинах аварии пока ничего не известно.
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Сейчас специалисты чинят неисправную технику.