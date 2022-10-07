В предстоящие выходные в Ростове будет пасмурно, но тепло. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предстоящие выходные в донской столице обещают быть пасмурными и теплыми. Такой прогноз дали синоптики Гидрометцентра.

В субботу и воскресенье, 8 и 9 октября, в темное время суток температура воздуха будет составлять +10 градусов. А днем ожидается потепление до +21 градуса. Погода за окном будет стоять пасмурная, но довольно теплая.

В ближайший уикенд синоптики не прогнозируют осадков. Ветер будет дуть с восточной стороны. Максимальная скорость его порывов будет составлять пять метров в секунду.

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