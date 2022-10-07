В Ростовской области аэропорт Платов оставили закрытым до 16 октября

Кроме Ростова-на-Дону, авиарейсы не принимают еще в 10 городах страны
Фото: Мария ЛЕНЦ
В аэропорту Платов Ростовской области до 16 октября продлили запрет на прием и отправление самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.
Напомним, такая же ситуация с полетами сейчас сохраняется в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте. Остальные воздушные авиаузлы страны работают в штатном режиме.
Ранее перевозчикам рекомендовали учитывать действующие изменения и выполнять рейсы через Сочи, Волгоград, Минводы, Ставрополь и Москву.
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