В Ростовской области аэропорт Платов оставили закрытым до 16 октября

Кроме Ростова-на-Дону, авиарейсы не принимают еще в 10 городах страны Фото: Мария ЛЕНЦ

В аэропорту Платов Ростовской области до 16 октября продлили запрет на прием и отправление самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

Напомним, такая же ситуация с полетами сейчас сохраняется в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте. Остальные воздушные авиаузлы страны работают в штатном режиме.

Ранее перевозчикам рекомендовали учитывать действующие изменения и выполнять рейсы через Сочи, Волгоград, Минводы, Ставрополь и Москву.

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