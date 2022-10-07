Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 октября 2022 6:56

В Новочеркасске женщина пыталась за 4,5 млн откупить от следствия директора фирмы

Этот план в итоге оказался раскрыт, дело уже передали в суд
Ангелина СКИБА
Сейчас дело рассматривают в суде

Сейчас дело рассматривают в суде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Ростовской области заподозрили в попытке передать 4,5 млн рублей взятки. Теперь женщине грозит наказание по уголовной статье. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Предварительно, подозреваемая собиралась откупить от следствия директора коммерческой организации. От посредницы деньги должны были пройти через адвоката и попасть к сотрудникам полиции.

Хитроумный план быстро раскрыли в УФСБ, после этого силовики провели задержание. Это дело уже передали в суд, сейчас идут разбирательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области осудили главного технолога «Комбината «Каменский»

Мужчина получил срок после гибели 7 специалистов предприятия (подробности)