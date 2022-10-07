В Новочеркасске женщина пыталась за 4,5 млн откупить от следствия директора фирмы

Сейчас дело рассматривают в суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Ростовской области заподозрили в попытке передать 4,5 млн рублей взятки. Теперь женщине грозит наказание по уголовной статье. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Предварительно, подозреваемая собиралась откупить от следствия директора коммерческой организации. От посредницы деньги должны были пройти через адвоката и попасть к сотрудникам полиции.

Хитроумный план быстро раскрыли в УФСБ, после этого силовики провели задержание. Это дело уже передали в суд, сейчас идут разбирательства.

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