Синоптики прогнозируют в Ростове теплую пятницу

В течение дня воздух должен прогреться до +21 градуса
Фото: Олег ЗОЛОТО
Сегодня, 7 октября, в Ростове-на-Дону будет достаточно тепло, ожидается небольшая облачность. Такой прогноз погоды опубликовали на сайте Гидрометцентра.
По данным синоптиков, в течение дня воздух должен прогреться до +21 градуса. Ветер обещают слабый, он будет дуть в юго-западном направлении.
При этом вечером и ночью тепло сменится прохладой - столбики термометров могут опуститься до +11. Осадков не обещают.
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