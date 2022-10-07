Синоптики прогнозируют в Ростове теплую пятницу

В течение дня воздух должен прогреться до +21 градуса Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 7 октября, в Ростове-на-Дону будет достаточно тепло, ожидается небольшая облачность. Такой прогноз погоды опубликовали на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в течение дня воздух должен прогреться до +21 градуса. Ветер обещают слабый, он будет дуть в юго-западном направлении.

При этом вечером и ночью тепло сменится прохладой - столбики термометров могут опуститься до +11. Осадков не обещают.

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