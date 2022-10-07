Ростовчане неоднозначно встретили новость о запрете выгула собак в парках

Возможно, скоро в Ростове мест, где можно появиться с собакой, станет меньше. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новость о том, что ростовские власти запретят горожанам выгуливать животных в парках, вызвала бурное обсуждение в группе «КП — Ростов-на-Дону» ВКонтакте.

Читатели разделились на два лагеря — хозяев собак и тех, у кого собаки нет.

- Давно пора! - поддержала инициативу ростовчанка. - Хозяева не убирают за своими питомцами вообще, и вокруг антисанитария, идешь — и смотри в оба. Особенно в парках и скверах.

- Собаководы выбрали наш двор, - негодует читатель. - Уже не погулять с детьми на травке — кругом...

В то же время владельцы собак не поймут, как при запрете им добираться до площадок для выгула.

- А как мне идти с собакой на спецплощадку, если по дороге к ней есть и школы, и детские площадки? - удивляется подписчик.

- А где гулять? Летать по небу? - возмущена жительница донской столицы.

Нашлись и те, кто посмотрел на ситуацию критически.

- Следующий шаг — налог на содержание, - всерьез обеспокоен ростовчанин.

- Интересно, на бездомных собак эти правила будут распространяться? - задал справедливый вопрос наш постоянный читатель.

Напомним, на сайте городской администрации опубликован проект постановления. Если его примут, то владельцев собак будут штрафовать за выгул питомцев на спортплощадках, детских площадках, в городских парках и местах массового отдыха. Также нельзя будет выгуливать собак на территориях школ, больниц, возле объектов культуры и на площадях. Выгул разрешили на спецплощадках — их в Ростове 12 в разных районах города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовские власти запретят горожанам выгуливать животных в парках

Также хозяева четвероногих обязаны будут убирать за питомцами экскременты (подробнее)