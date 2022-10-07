В Ростов придет похолодание с 11 октября

Днем периодически будут идти кратковременные дожди. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону синоптики прогнозируют похолодание с 11 октября. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра.

На выходных жителей еще порадует теплая погода. Днем воздух прогреется до +20 градусов, а к вечеру понизится до +15. Порывы ветра достигнут до 12-14 метров в секунду. Осадков не ожидается.

С понедельника, 10 октября, в город придет похолодание. Температура снизится до +19 градусов. Днем периодически будут идти кратковременные дожди. К ночи осадки прекратятся. Во вторник, 11 октября, похолодает до +17градусов днем, а к вечеру температура понизится до +9. Ростовчанам стоит запастись зонтиками и теплой одеждой.

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(Подробности)