В Таганроге мужчину подозревают в хранении наркотиков

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге правоохранители подозревают местного жителя в хранении наркотиков. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, при обыске у 57-летнего мужчины полицейские нашли запрещенное вещество. Подозреваемый хранил наркотики в полимерных пакетах в Таганроге и Неклиновском районе. Мужчина признался, что хранил запрещенные вещества для себя.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Хранение наркотических средств в крупном размере». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе.

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