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Происшествия7 октября 2022 8:57

В Новочеркасске автомобиль сбил женщину

Пешеход получила множество телесных повреждений
Лейла МИРИШОВА
В результате аварии пешеход получила множество телесных повреждений. Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

В результате аварии пешеход получила множество телесных повреждений. Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

В Новочеркасске 47-летняя женщина попала под колеса иномарки. Авария произошла утром 7 октября.

По информации отдела пропаганды ГИБДД по Ростовской области, 39-летний водитель «Киа Рио» при повороте налево не успел притормозить и сбил женщину. В результате аварии пешеход получила множество телесных повреждений.

- Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.

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