В Гуково подорожает проезд в общественном транспорте

По информации ведомства, с 15 октября жители Гуково будут платить по 30 рублей за поездки в черте города.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В городе Гуково подорожает проезд в общественном транспорте. Об этом рассказали в городской администрации 6 октября.
По информации ведомства, с 15 октября жители Гуково будут платить по 30 рублей за поездки в черте города. А чтобы проехаться до микрорайона «Алмазный» жители должны будут оплатить 35 рублей.
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