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Общество7 октября 2022 9:31

В Гуково подорожает проезд в общественном транспорте

Горожане теперь будут платить за поездки по 30 рублей
Лейла МИРИШОВА
По информации ведомства, с 15 октября жители Гуково будут платить по 30 рублей за поездки в черте города.

По информации ведомства, с 15 октября жители Гуково будут платить по 30 рублей за поездки в черте города.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В городе Гуково подорожает проезд в общественном транспорте. Об этом рассказали в городской администрации 6 октября.

По информации ведомства, с 15 октября жители Гуково будут платить по 30 рублей за поездки в черте города. А чтобы проехаться до микрорайона «Алмазный» жители должны будут оплатить 35 рублей.

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