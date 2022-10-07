В Ростовской области женщина лишилась больше полутора миллионов рублей после разговора с мошенником

Человек на другом конце провода представился сотрудником банка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Миллеровском районе 38-летняя женщина лишилась всех денег после разговора с мошенником. Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, ей позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником банка. Он предложил женщине перевести все сбережения на якобы безопасный счет, чтобы мошенники не смогли забрать ее деньги. Женщина поверила злоумышленнику и перевела больше 1,5 млн рублей на их счет. После чего номер, с которого ей звонили перестал отвечать. Только тогда она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

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