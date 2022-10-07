В Таганроге пропала 15-летняя девочка-подросток

В Ростовской области в розыск объявлена 15-летняя школьнийа. Подросток пропала 6 октября в городе Таганроге. По словам родных, в тот день она не вернулась с прогулки.

- В момент исчезновения таганроженка, предположительно была одета в белую куртку с принтом "розы", платье и кроссовки, - рассказали в поисковом отряде "Лиза Алерт Юг". - Рост пропавшей 152 сантиметра, нормального телосложения, волосы каштанового цвета, глаза карие.

Волонтеры просят не быть равнодушными и не проходить мимо чужой беды. Если, вам что-то известно о местонахождении школьницы, просьба звонить по номерам, указанным ниже.

В настоящее время листовки с ее изображение распространяют в сети Интернет.

Поиском пропавшей занимается полиция.

АЛЛО!

Звоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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