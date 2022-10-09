Как купить квартиру в новостройке с выгодой

Фото: из архива КП

Аналитики отмечают, что на рынке недвижимости произошло снижение цен. На это повлияли многочисленные льготные программы кредитования и современная обстановка. Также у некоторых банков появились программы льготной цифровой ипотеки. Ожидается, что до конца года ключевая ставка будет снижена еще на 0,25-0,5 процентного пункта.

Сэкономить на покупке квартиры можно, если приобретать ее напрямую у застройщика. Так вы не будете переплачивать посредникам и сможете вложить эти средства в покупку мебели.

Если вы уже запланировали покупку квартиры в новостройке, но не знаете куда обратиться, присоединяйтесь к нашему «Туру по новостройкам».

Социальный проект «Тур по новостройкам» с «Комсомольской правдой» продолжает помогать с выбором!

Сотни участников уже выбрали свое жилье.

Фото: из архива КП

30 октября 2022 года пройдет экскурсия по новым жилым комплексам для всех, кто хочет купить квартиру в новом жилом комплексе.

Участники смогут лично оценить свое будущее жилье, получить консультацию напрямую у застройщиков и обсудить условия покупки.

Участие в туре по новостройкам с «Комсомольской правдой» бесплатное!

Зарегистрироваться можно по ССЫЛКЕ до 28 октября.

Количество мест ограничено!

ВНИМАНИЕ!!!

Подробную информацию можно уточнить по телефону редакции 333-24-22 (добавочный 101).