В Ростовской области обнаружили 1 тонну зараженного подсолнечника

Теперь неподходящие партии отправят на переработку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области во время проверочных рейдов обнаружили две партии зараженного подсолнечника. Всего забраковали около 1 тонны семечки, сообщает управление Россельхознадзора.

По данным ведомства, нарушение зарегистрировали в Каменском районе. Там в собранный урожай масличных культур попала примесь амброзии полыннолистной.

Теперь партии с сорняком отправят на переработку. Владельцу уже выдали предостережение о недопустимости подобных ситуаций.

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