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Общество7 октября 2022 13:59

65 млрд рублей собираются потратить на благоустройство Таганрога до 2023 года

Капитальное обновление в том числе проводят для повышения туристического потенциала города
Ангелина СКИБА
Благоустройство Таганрога планируют провести в два этапа

Благоустройство Таганрога планируют провести в два этапа

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на комплексное развитие Таганрога до 2030 года планируют потратить более 65 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель губернатора Александр Скрябин.

- Работы должны провести в два этапа в соответствии с дорожной картой, рассчитанной до 2030 года. Документ включает более 220 мероприятий на общую сумму более 65 млрд рублей, - рассказал Александр Скрябин.

Напомним, капитальное обновление в том числе проводят для повышения туристического потенциала приморского города. В рамках этих работ сделали уже довольно много: модернизировали трамвайную сеть, установили новые остановки, ввели в эксплуатацию 8 подстанций и депо, выполнили ряд дорожных работ, реализовали проект «Чистое небо», и это далеко не весь список.

Благоустройство в Таганроге продолжат. Например, уже в апреле - мае 2023 года собираются завершить причал для туристических теплоходов. Также к сентябрю следующего года должны капитально обновить центральную часть Пушкинской набережной.

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