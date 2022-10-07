В Ростовской области более 800 добровольцев подали заявления для участия в спецоперации

От жителей Ростовской области поступило более 800 заявлений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области военкоматы обрабатывают заявления добровольцев, которые хотят принять участие спецоперации. Об этом 7 октября сообщил губернатор донского региона Василий Голубев.

Подать заявление на участие в спецоперации можно на портале "Госуслуги". По словам губернатора, всего поступило 800 заявлений от жителей Ростовской области. В настоящее время их обрабатывает военкомат.

Напомним, ранее Василий Голубев рассказал, что мобилизованным перечислят единовременные выплаты на сумму 150 тысяч рублей. Кроме того, власти обещают помочь семьям призванных мужчин.

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(Подробности)