В Ростове разрешили строительство жилого комплекса на Береговой

Строить собираются дом с общественными помещениями и автостоянкой Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Ростова-на-Дону разрешили строительство жилья на улице Береговой, 33/4. Соответствующую информацию можно найти на сайте городской администрации.

Возвести планируют «дом с пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой».

Максимальная высота - 15-22 этажа, всего должно быть 150 квартир. Общая площадь комплекса - около 32 046 квадратных метров. Разрешение действительно до 27 сентября 2024 года.

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