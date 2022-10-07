В Ростовской области на следующей неделе резко похолодает. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донском регионе со следующей недели ожидается похолодание. Об этом сообщили синоптики местного Гидрометцентра.

Прохладная погода продержится в донском регионе на протяжении нескольких дней. На выходных в дневные часы температура воздуха будет достигать +21 градуса. Осадков в предстоящий уикенд ждать не стоит.

Дождь польет в понедельник, 10 октября. Температура воздуха днем опустится до 19 градусов. Осадки будут продолжаться в течение дня и прекратятся только к вечеру.

Во вторник, 11 октября, температура будет не выше 17 градусов. Такие же условия будут сохраняться и в ближайшие дни.

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