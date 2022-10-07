В Азове механик угнал машину клиента

Автомеханик решил съездить на чужом авто по своим делам.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В местный отдел полиции города Азова обратилась автоледи и сообщила об угоне своего автомобиля, сообщает пресс-служба МВД по Ростовской области.
По предварительным данным, дончанка привезла иномарку в автомастерскую для ремонта после аварии. Во время ремонта автослесарь решил воспользоваться машиной клиентки. И поехал на ней по своим делам. Но по дороге попал в ДТП.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщают в ведомстве.
Сейчас горе-механик находится под подпиской о невыезде.
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