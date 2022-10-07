В Ростовской области увеличат посев овощных культур отечественного производства

Речь идет о производстве овощей открытого грунта. Фото: Андрей АБРАМОВ

На Дону собираются увеличить количество посева овощных культур семенами российского производителя, сообщается на сайте регионального правительства.

Соответствующее соглашение было подписано между министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области и обществом с ограниченной ответственностью «Агрофирмой «Поиск» во время Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2022».

Речь идет о производстве овощей открытого грунта.

Теперь в Багаевском, Семикаракорском, Веселовском и Волгодонском районах будут выращивать морковь, капусту, огурцы, томаты, лук, свеклу и чеснок отечественных производителей.

– Главная задача такого сотрудничества - в обеспечении импортозамещения семян овощных культур и переводе основных объемов производства овощной продукции в донском регионе на отечественные сорта и гибриды с целью получения экологически безопасной овощной продукции, - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

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