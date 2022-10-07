В Волгодонске парень похитил у свой девушки телефон

Возлюбленный сдал телефон в ломбард и выручил лишь шесть тысяч рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Волгодонске полиция разыскала похитителя телефона 34-летней местной жительницы, сообщается в пресс-службе регионального МВД.
По версии следствия, 35-летний мужчина пришел в гости к своей девушке на застолье. А когда женщина отошла в другую комнату, возлюбленный тайно забрал ее телефон. А затем поспешно ушел от волгодончанки.
Позже мужчина сдал похищенное в ломбард, выручил шесть тысяч рублей и потратил их на свои нужды.
Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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