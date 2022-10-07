На трассе под Ростовом произошло тройное ДТП с тягачом

В результате аварии пострадал 38-летний водитель и 74-летний пассажирка Skoda Rapid. ФОТО: УГИБДД по Ростовской области
На трассе М-4 «Дон» столкнулись два автомобиля и грузовик, сообщает УГИБДД по Ростовской области.
По предварительным данным, 45-летний водитель Renault Premium при перестроении столкнулся с попутной Skoda Rapid. От удара второй автомобиль врезался в грузовик Scania с прицепом. После чего тягач опрокинулся на обочину.
В результате аварии пострадали 38-летний водитель и 74-летний пассажирка Skoda Rapid.
Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
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