Днем в субботу в Ростовской области воздух прогреется до +23 градусов

На выходных в отдельных территориях будет достаточно тепло Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 8 октября, в отдельных районах Ростовской области будет довольно тепло. Местами возможна переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Такой прогноз со ссылкой на синоптиков опубликовала пресс-служба управления МЧС.

Так, днем по региону воздух должен прогреться до +15-20 градусов, по югу - до +23 градусов, в том числе в Ростове-на-Дону будет около +19-21. К ночи столбики термометров должны резко опуститься до +8-13 градусов.

Ветер обещают преимущественно северо-восточный и восточный 5-10 м/с, иногда порывы могут достигать 12-14 м/с, по югу - до 16 м/с. Добавим, в отдельных территориях Ростовской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса.

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