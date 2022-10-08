Суд оштрафовал первого заместителя главы администрации Таганрога

Решение по итогам слушаний вынесли в Таганрогском городском суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области на 3 тысячи рублей оштрафовали первого заместителя главы администрации Таганрога. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В инстанции пояснили, что наказание чиновнику вынесли «за несвоевременное исполнение запросов и представлений прокуратуры». Речь идет об административной статье 17.7 КоАП России.

Отметим, постановление Таганрогского городского суда пока не вступило в силу, поэтому подозреваемый еще может оспорить принятое решение.

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