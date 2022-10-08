Концепцию развития театрального дела утвердили в Ростовской области

Сейчас на Дону работают шесть муниципальных и три государственных театра. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области утвердили концепцию развития театрального дела до 2023 года. Документ подписал губернатор Василий Голубев. Соответствующую информацию можно найти на сайте донского правительства.

В концепции власти указали основные цели и задачи, которые необходимо выполнить для развития сферы. В частности, были заявлены меры по сохранению сети государственных и муниципальных культурных учреждений, а также способы поддержки искусства.

Благодаря планируемым нововведениям через 8 лет на Дону должны расширить сеть театров, увеличить количество постановок и разработать новые формы взаимодействия со зрителями.

Напомним, в Ростовской области сейчас работают шесть муниципальных и три государственных театра.

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