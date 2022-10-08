Глава региона присоединился к общеобластному субботнику. Фото: сайт правительства РО

8 октября 45 тысяч жителей Ростовской области приняли участие в региональном субботнике. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев. Глава региона добавил, что с удовольствием принял участие в этих работах и помог волонтерам высадить аллею деревьев на территории экопарка вдоль реки Темерник.

При этом донской глава отметил, что благоустройство парка - только часть большой работы, которая ведется в прибрежной части водоема.

- Задач немало. Нужно сделать прибрежную часть Темерника непрерывным экологическим парком через весь Ростов. Будем продолжать трудиться над этим. Речку следует привести в порядок, это процесс не одного дня, - пояснил Василий Голубев.

Напомним, субботник прошел в рамках традиционного осеннего месячника чистоты. Подобные акции сегодня состоялись во всех городах и районах Дона. Всего же за весь период месячника жители региона убрали или обрезали более 3 тысяч деревьев, вывезли 1,9 тысячи тонн мусора, расчистили от листьев и веток более 179 тысяч кв. метров земель, в том числе придорожных территорий и лесополос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15 октября в Ростовской области проведут осенний День древонасаждения

Традицию высадки новых саженцев начали в регионе несколько лет назад (подробности)