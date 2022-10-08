Гандболистки ГК «Ростов-Дон» разгромили «Динамо-Синара»

Победа осталась за донскими спортсменками. Фото: сайт ГК «Ростов-Дон»

Гандболистки ГК «Ростов-Дон» на выезде разгромили «Динамо-Синара» со счетом 19:31. Эта игра в рамках пятого тура Чемпионата России состоялась сегодня, 8 октября. О ходе встречи рассказали в пресс-службе донского клуба.

Первыми забили хозяйки, но уже на 5 минуте гости оформили ответный гол. После этого на второй 10-минутке донские красавицы увеличили отрыв. К первой половине тайма преимущество ГК «Ростов-Дон» было двойным, далее снова шли мяч в мяч. В третьей 10-минутке в ворота ростовчанок попало несколько мячей. Однако в итоге на перерыв все равно уходили при счете 15:11.

Во втором тайме волгоградские гандболистки совершили несколько ошибок подряд, и тренер команды взял тайм-аут. Стоит отметить, что это передышка не принесла результата, потому что вскоре гости ушли в отрыв на 9 мячей, а на 55 минуте преимущество составляло уже 15 мячей. Соперницы смогли немного отыграться, но победа осталась за донскими спортсменками.

Итоги матча уже прокомментировал главный тренер ГК «Ростов-Дон» Эдуард Кокшаров.

- Сегодня в первом тайме молодые волгоградки попытались дать бой. Для нас это только в плюс: матч был не проходным, мы старались, наигрывали связи и отрабатывали новые комбинации. Первая половина встречи мне понравилась. После перерыва уже видели счет на табло, появилась возможность дать игровое время молодежи, чтобы девочки «обтерлись», поняли, что такое Суперлига, и как все происходит в чемпионате России, - сказал Эдуард Кокшаров.

Следующий матч ростовчанки проведут в Ставрополе 14 октября.

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