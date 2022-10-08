В воскресенье утром на Дону ожидается туман, днем - небольшой дождь

Туман может быть в отдельных районах ночью и ранним утром Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 9 октября, в Ростовской области температура воздуха составит около +16-21 градуса. Ночью ожидается +8-13 градусов, по северу и востоку - до +2. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС.

- По информации синоптиков, на территории региона будет переменная облачность. В темное время суток - без осадков, днем местами возможен небольшой дождь. Утром в отдельных районах прогнозируют туман, - предупреждают спасатели.

Добавим, ветер завтра должен быть восточным 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 12-14 м/с, днем по югу и востоку региона - до 16 м/с. При этом в южных районах сохранится пожароопасность 4 класса.

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