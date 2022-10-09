1 тысячу тонн мусора вывезли с улиц Ростова-на-Дону во время субботника

Всего привели в порядок более 3 тысяч кв. метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ростова во время субботника, который состоялся 8 октября, собрали и вывезли около 1 тысячи тонн мусора. Всего привели в порядок более 3 тысяч квадратных метров в разных районах города. Об этом по итогам работ рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Избавились от свалочных очагов, а также 227 сухостойных и аварийно опасных деревьев. Очистили от объявлений 691 фасад зданий и 53 опоры освещения. В масштабной уборке приняли участие более 5 тысяч человек, 369 предприятий и организаций, - сообщил глава администрации Ростова.

Субботник провели в знаковых местах: на территории «первой мили», в балке Рябинина, на берегу реки Темерник, около мемориала «Кумженская роща», на Левобережной, Рахманинова, в парках Димитриевском и Авиаторов, на Зеленом острове.

Особое внимание уделили площадкам, прилегающим к мемориальным объектам, и памятным местам, посвященным событиям Победы в Великой Отечественной войне.

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