Вечером в воскресенье состоится футбольный матч «Ростов» - «Краснодар»

Желто-синие сейчас на третьей строке турнирной таблицы, «быки» - на пятой. Фото: группа в VK футбольного клуба «Ростов»

Вечером 9 октября в Ростове-на-Дону состоится футбольный матч 12 тура РПЛ. Начало спортивной баталии в 19 часов, встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена».

Играть сегодня будут «Ростов» и «Краснодар». За 11 матчей сезона обе команды к этому моменту имеют по 6 побед. Желто-синие сейчас находятся на третьей строке турнирной таблицы, «быки» - на пятой.

Напомним, в предыдущем туре ростовчане на выезде уступили «Зениту» со счетом 3:1, а кубанские футболисты в Самаре сыграли вничью - 0:0 - с «Крыльями Советов».

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