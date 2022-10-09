В Ростовской области прокуратура начала проверку после ночного ДТП с погибшими

По факту аварии было возбуждено уголовное дело. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области после ДТП с тремя погибшими начала проверку региональная прокуратура. Эту информацию днем 9 октября сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- На место происшествия уже выехал прокурор Тацинского района Николай Королев. Организована проверка соблюдения безопасности дорожного движения. Также взяли на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»), - прокомментировали в прокуратуре.

Напомним, авария с участием легковой иномарки и «КамАЗа» произошла в ночь на 9 октября. Машина врезалась в прицеп грузовика на трассе Константиновск - Тацинская. После этого погиб 33-летний водитель и двое его пассажиров: женщина 26 лет и мужчина 32 лет.

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