Синоптики рассказали жителям Ростова, когда закончится бабье лето

В отдельные дни возможны временные потепления до +19 Фото: Олег ЗОЛОТО

Бабье лето в Ростове-на-Дону пойдет на спад уже в районе 10 октября. Виной всему - холодный атмосферный фронт. Так считают в Гидрометцентре, в частности эту информацию подтверждает начальник ведомства Елена Назарова.

Так, со следующей недели средняя дневная температура воздуха должна колебаться в районе +12-15 градусов. В отдельные дни возможны временные потепления до +19. При этом с начала и до середины недели ожидаются дожди.

Также обещают резкое понижение ночной температуры - в понедельник еще будет около +10, а вот уже к 15 октября только +5-6 градусов.

Добавим, ранее синоптики сообщили, что с 20 по 26 октября возможен еще один период потепления.

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