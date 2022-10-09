Собака-кайфуша умилила в сети жителей Ростова-на-Дону

Пес с удовольствием принимал солнечные ванны. Фото: группа в VK Это Ростов - новости Ростова-на-Дону

Жителей Ростовской области в сети растрогала фотография собаки - пес нашел на улице самое теплое место и с удовольствием, подняв лапы вверх, принимал солнечные ванны. Вероятно, было очень комфортно, потому что четвероногий даже не обратил внимание на фотографа.

Этот снимок очевидцы опубликовали в одном из городских пабликов Ростова-на-Дону. Незатейливая история сразу привлекла внимание многих людей.

В комментариях пользователи сети прозвали героя фотосъемки «собакой-кайфушей». Одни жители Дона вместе с животным порадовались теплому осеннему дню, а другие заявили, что видели этого же питомца не в донской столице, а в Волгодонске. В ответ на это под постом читатели начали присылать похожие фотографии с собаками, сделанные у них в городе или дома. Оказывается, расслабиться и поваляться на спине любят многие животные.

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