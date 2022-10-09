Одну из аптек Ростова поймали на безрецептурной торговле

Проверочные рейды по аптекам города проводятся в постоянном режиме Фото: Тимур ХАНОВ.

Одну из аптек Советского Ростова-на-Дону поймали в свободной продаже рецептурного препарата. По этому факту местные органы власти уже начали проверку, сообщают 9 октября городские власти и общественники.

- Во время проверочной закупки в одной из 12 проверенных аптек был установлен факт продажи лекарственного препарата, обнаружение наркотических веществ, без упаковки, без кассового чека, а также без наличия у покупателя необходимого рецепта, - рассказал руководитель организации «Ростов без наркотиков» Станислав Горяинов.

Нарушение было зафиксировано во время рейда, в котором участвовали представитель администрации и общественной организации «Ростов без наркотиков». Общественники заявили о том, что такие рейды в городе будут проводить на постоянной основе.

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