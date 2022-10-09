В Ростове трехлетний ребенок упал с шестого этажа

Происшествие случилось возле одного из многоквартирных домов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове ребенок упал с шестого этажа многоквартирного дома. Происшествие случилось 9 октября в микрорайоне Чкаловском, сообщили очевидцы «КП-Ростов-на-Дону».
По словам свидетелей инцидента, на вид малышу всего три — четыре года. Он получил многочисленные травмы, но остался жив. Люди вызвали «скорую помощь». Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего. Родителей ребенка к тому моменту найти не удалось.
В донском управлении МВД сообщили, что в полицию поступало сообщение о падении с высоты трехлетнего мальчика. По факту происшествия проводится проверка.
- В ходе проверки следствием будут установлены все обстоятельства произошедшего, - рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Ростовской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Там же обратили внимание родителей на необходимость ответственного подхода к обеспечению безопасности несовершеннолетних детей.
- Не оставляйте детей без присмотра в помещении с открытыми окнами, - добавили в региональном СК. - Только бдительное и внимательное отношение к детям со стороны взрослых поможет избежать беды и неприятностей!