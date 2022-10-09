Губернатор призвал предприятия Ростова отпускать работников на курсы военной подготовки

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области губернатор Василий Голубев попросил директоров донских предприятий отпускать работников на курсы военной и медицинской подготовки. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

Речь идет о занятиях, которые организовали на базе учебного центра при ДГТУ на Шаповалова в Ростове-на-Дону. Там все желающие смогут бесплатно получить новые или повысить уже имеющиеся навыки. Предусмотрена как теоретическая, так и практическая подготовка.

Обязательное условие - записываться на подобное обучение могут только совершеннолетние граждане. Заявки должны принимать по номеру «122» или на специальном сайте.

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