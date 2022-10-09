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Происшествия9 октября 2022 15:28

На Северном подъезде к Ростову после ДТП погиб мотоциклист

Сейчас обстоятельства аварии уточняют сотрудники полиции
Ангелина СКИБА
Неуправляемый мотоцикл съехал на обочину в поле и опрокинулся. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Неуправляемый мотоцикл съехал на обочину в поле и опрокинулся. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области после ДТП на трассе погиб 41-летний байкер. Мужчина умер на месте происшествия из-за серьезных травм. Об этом вечером 9 октября сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Известно, что авария произошла сегодня же около 16 часов на Северном подъезде к Ростову-на-Дону.

Предварительно, водитель мотоцикла BMW R1200RT двигался к М-4 «Дон», но при обгоне, когда возвращался на свою полосу, не справился с управлением. Двухколесный транспорт съехал в правую обочину и опрокинулся в поле. Сейчас к расследованию подключились сотрудники полиции, специалисты будут уточнять обстоятельства происшествия.

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