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Спорт9 октября 2022 16:04

Первый гол в мачте «Ростов» - «Краснодар» забили гости

Игру ведут на стадионе в Ростове-на-Дону
Ангелина СКИБА
Судей на матч «Ростов» - «Краснодар» назначили Виталия Мешкова. Фото: сайт ФК «Ростов»

Судей на матч «Ростов» - «Краснодар» назначили Виталия Мешкова. Фото: сайт ФК «Ростов»

Сегодня, 9 октября, первый гол в футбольном мачте «Ростов» - «Краснодар» забили гости. На первых секундах встречи отличился Олусегун. Сейчас футбольная баталия в самом разгаре.

Напомним, южане ведут борьбу в рамках 12 тура Российской Премьер-Лиги. Играют в донской столице на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени.

Об итогах матча судить пока рано, соперники имеют равные шансы. По итогам 11 игр сезона «Ростов» имеет 6 побед, 4 ничьи и всего 1 поражение. ФК «Краснодар» - 6 выигрышей, 3 ничьи и 2 поражения. Желто-синие находятся на третьей строке турнирной таблицы, «быки» - на пятой

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