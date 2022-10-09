ФК «Ростов» одержал волевую победу над «Краснодаром» в матче 12 тура РПЛ

Встреча состоялась на стадионе «Ростов Арена» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 9 октября, футболисты ФК «Ростов» на домашнем стадионе сразились с «Краснодаром» в матче 12 тура РПЛ. Эта встреча завершилась в пользу хозяев. Итоговый счет игры - 3:2 (0:2).

Встреча оказалась яркой и непредсказуемой, происходящее на поле заставило изрядно поволноваться донских болельщиков. И это неудивительно, уже на первых секундах встречи краснодарцы забили гол, отличился Олусегун. Второй гол за «Краснодар» в ворота хозяев на 31 минуте отправил Кордоба.

В первой половине встречи «Краснодар» хорошо показал себя в контратаках. Активность ростовчан не давала результатов. Были хорошие моменты, но мяч каждый раз ловил вратарь соперников. К слову, за этот период игры гости получили целых пять желтых карточек. После напряженной борьбы команды ушли на перерыв при счете 0:2.

Во втором тайме противостояние продолжилось, однако ситуация разительно поменялась. Ростовчане усилили прессинг соперников. В итоге на 51 минуте гол оформил Сильянов, на 59 минуте великолепно сыграл Полоз и 75 минуте победный гол выполнил Миронов. После этого накал встречи только увеличился, но донские футболисты не сбавили темп и продолжили давление. В итоге борьба завершилась в пользу «Ростова».

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