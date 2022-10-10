Капремонт внутрипоселковой дороги в донском селе обойдется почти в полтора миллиона рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области отремонтируют одну из внутрипоселковых дорог. На создание проекта для проведения этих работ планируется потратить около полутора миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Чалтырского сельского поселения. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 26 октября. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется проектными и изыскательскими работами для капитального ремонта внутрипоселковой дороги на улице Курганной в селе Чалтырь Мясниковского района Ростовской области.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить до 31 декабря 2023 года.

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