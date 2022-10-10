Отключения света в Ростове-на-Дону 10 октября 2022 года: горожан ждут массовые отключения света

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Ростове-на-Дону 10 октября 2022 года: ростовчан ждут массовые отключения электроэнергии. Света не будет на протяжении нескольких часов. Электроэнергия будет отсутствовать в разных районах города.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

В понедельник, 10 октября, с 9 до 16 часов света не будет на ул. 2-я Пролетарская 70-84, 91-115; ул. 45-я линия 31-37; ул. 47-я линия 1-27, 2-14; ул. 49-я линия 2-24, 1-35; пер. Балканский 1-31, 113, 2-40; ул. Балка; пер. Кирилловский 1-15, 2-14; ул. 1,2-я левая 1-15, 2-22.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Пахотная 1-31, 20-86; просп. 40-летия Победы 150-162; пер. Молочный 89-93, 64-68; ул. Книжная 2-116, 1-101; ул. А. Блока 43-57, 40-56; пер. Норильский 15-31, 38-64; пер. Рационализаторский 51-73, 38-62; пер. Ягодный 1-47, 2-32; ул. Алексея Береста 1-15, 2-12; ул. Воровского 9-11; ул. Полторацкого 2-6, 1-15Б; ул. 1-я Комбайновская 1-13, 2-16; ул. Радищева 1-17, 2-18; пер. Кавказкий 12; ул. К. Цеткин 1, 2-14; просп. Шолохова 117, 117/2, 119; ул. Красная 30-82, 51-97; ул. 6-я Кольцевая 91-95, 78-86; просп. Стачки 122-156; пер. Авроры 1-25, 2-18; ул. Амбулаторная 61-91, 14А, 55; пер. Декабристов 1-15, 2-20; пер. Новосибирский 1-19, 2-26; пер. Маратовский 5, 2-6; пер. Осовиахимовский 1-7, 2-8; ул. Перекопская 1-19, 2-22; пер. Поповского 1-25, 2-34; ул. Портовая 87-97; пер. Рабочий 1-15, 2-14; пер. Самошкина 1-29, 10-38; ул.11-я улица 33-43,66-74; пер. Доломановский 93-99, 94-104; ул. Текучёва 162, 170-182, 91-107; ул. Н.Ополчения 139-151, 188-202; ул. Гайдара 1-10, 13-17, 28-36; ул. Возрождения 15-25, 10-24; ул. Красногвардейская 53-79, 52-82, 88-112, 83-109; пер. Комиссаровский 1-5,2-4; ул. Самойловская 15-39, 26-34; ул. К.Либкнехта 1-2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключения света в Ростове-на-Дону 7 октября 2022 года: жители восьми улиц останутся без электричества.

В Ростове жители восьми улиц останутся без электроэнергии 7 октября.