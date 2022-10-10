Новая рабочая неделя на Дону начнется с проливных дождей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в начале новой рабочей недели пройдут проливные дожди. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

Так, в понедельник, 10 октября, утром столбики термометров дойдут до отметки в +12...+14 градусов. Днем воздух прогреется лишь до +15...+17 градусов. А вечером температура снова упадет до утренних отметок. А ночью и вовсе похолодает до +10...+12 градусов.

В течение всего дня будет лить проливной дождь. Ветер подует с востока, а затем сменит направление на северо-восточное, а еще чуть позже - на северо-западное. Скорость его порывов будет составлять 6-11 метров в секунду.

В Ростовской области будет стоять переменная облачность. В большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь, а утром и днем местами ожидается сильный дождь. Во время непогоды ветер будет подниматься до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет составлять +9…+14 градусов, в северной части и вовсе похолодает до +1...+4 градусов. Днём потеплеет до +12…+17 градусов, на юге температура поднимется до +20 градусов.

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Понижение температуры ожидается уже со следующей недели.