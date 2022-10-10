"Ростову" впервые за восемь лет удалось обыграть "Краснодар". Фото: ФК "Ростов".

Футбольный клуб "Ростов" впервые за восемь лет смог обыграть "Краснодар". Команды встречались в различных матчах уже 35 раз.

Согласно статистике матчей, "Краснодар" оказывался победителем 16 раз, еще 15 игр оканчивались ничьей и лишь четыре раза встречи заканчивались в пользу донского футбольного клуба. В последний раз желто-синие одерживали победу в 2014 году.

В воскресенье, 9 октября, ростовчане смогли в четвертый раз в истории одержать победу в южном дерби. Победу "Ростову" принесли голы Александра Сильянова, Дмитрия Полоза и Алексея Миронова. Эту победу желто-синих комментаторы назвали сверхволевой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФК «Ростов» одержал волевую победу над «Краснодаром» в матче 12 тура РПЛ.

Игра выдалась непростая с большим количеством ярких моментов.