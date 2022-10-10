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Общество10 октября 2022 5:58

Ростовчане назвали варварством выброшенный на одной из улиц хлеб

Часть продукта даже не была распакована
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Ростовчане назвали варварством выброшенный на одной из улиц хлеб. Фото: "Это Ростов".

Ростовчане назвали варварством выброшенный на одной из улиц хлеб. Фото: "Это Ростов".

В донской столице местный жители обнаружили разбросанный вблизи одной из улиц хлеб. Часть продуктов даже не была распакована. О произошедшем очевидцы рассказали в одном из городских пабликов в социальной сети.

Горожане отметили, что никаких признаков непригодности продукта не было. Местные жители отметили, что иначе, чем варварством, это никак не назвать.

- Это варварство какое-то. Хлеб без плесени. Не знаю, как это возможно - просто так выбрасывать хлеб!!! Может кто-то голодает... Или у нас так теперь заведено? - написал автор поста, приложив фотографии.

Мнения ростовчан в комментариях разделились. Многие горожане назвали ситуацию ужасной. Другие же в свою очередь не увидели ничего страшного в случившемся.

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