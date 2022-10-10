Утром в понедельник внушительная пробка образовалась на улице Малиновского в Ростове

Сейчас машины медленно двигаются по Малиновского, Стачки, Варфоломеева и другим улицам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 10 октября на ряде улиц Ростова собрались заторы. В некоторых случаях сложности с проездом возникли из-за мелких ДТП, однако основной причиной пробок все-таки оказалась непогода.

Несколько часов назад сервис «Яндекс. Карты» оценивал дорожную ситуацию в 6 баллов, к 9:30 эта цифра снизилась до 5 баллов.

Сейчас водители продолжают медленно двигаться по Малиновского, Стачки, Варфоломеева, Красноармейской, Шеболдаева и Михаила Нагибина.

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