Утром в понедельник внушительная пробка образовалась на улице Малиновского в Ростове

Сейчас машины медленно двигаются по Малиновского, Стачки, Варфоломеева и другим улицам
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром 10 октября на ряде улиц Ростова собрались заторы. В некоторых случаях сложности с проездом возникли из-за мелких ДТП, однако основной причиной пробок все-таки оказалась непогода.
Несколько часов назад сервис «Яндекс. Карты» оценивал дорожную ситуацию в 6 баллов, к 9:30 эта цифра снизилась до 5 баллов.
Сейчас водители продолжают медленно двигаться по Малиновского, Стачки, Варфоломеева, Красноармейской, Шеболдаева и Михаила Нагибина.
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