Синоптики: в Таганроге температура воздуха понизится до +6 градусов

С сегодняшнего дня бабье лето должно пойти на спад Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Ростовской области предупреждают жителей Таганрога о понижении ночной температуры воздуха до +6 градусов. Таких отметок можно ожидать в течение недели, но в первый рабочий день столбики термометров могут быть на пару делений выше.

Сегодня, 10 октября, в течение дня в Таганроге ожидается около +15-17 градусов, в темное время суток - до +10. Пройдут дожди. Ветер будет преимущественно северным, а потом сменится на западный.

Добавим, с понедельника дня бабье лето должно пойти на спад. Однако ранее синоптики спрогнозировали небольшое потепление в период с 20 по 26 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прогноз погоды на зиму 2022 - 2023 в Ростовской области опубликовали в гидрометцентре

Декабрь будет холодным, а вот в январе и феврале температура окажется выше, чем обычно (подробности)