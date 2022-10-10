Госэкспертиза одобрила снос двух дореволюционных домов на Шаумяна

Госэкспертиза дала положительное заключение о сносе двух домов в Ростове. Фото: Меружан АРУТЮНЯН.

Государственная экспертиза одобрила снос в Ростове на Шаумяна двух домов, построенных еще до революции. Соответствующие решения появились на сайте Госэкспертизы.

Положительное заключение дано о ликвидации строения, по адресу Шаумяна, 56, литер А. Здание было построено еще в 1917 году. Оно расположено недалеко от ЦУМа и в аварийном состоянии находится на протяжении уже шести лет. Из-за возникших на фасаде трещин оно было расселено и завешено баннером.

Второй дом находится по адресу Шаумяна, 58, Литер Б. Он был построен в 1880 году в стиле эклектика. После 1920 года здание получило ранг муниципального жилья. Этот дом знаменит тем, что тут до 1924 года проживала балерина Фея Балабина.

Сроки сноса обоих строений пока не уточняются.

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