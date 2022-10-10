В Ростове высадка тюльпанов обойдется почти в 17 млн рублей

В Ростове тюльпаны высадят 22 октября. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко во "Вконтакте".

Планировка ландшафта под высадку цветов во всех районах Ростова-на-Дону обойдется городскому бюджету в сумму 16 936 218 рублей. Сейчас Департамент ЖКХ донской столицы ищет подрядчика для выполнения этих работ. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.

Победитель торгов разработает схемы по высадке цветов в районе кольцевых и транспортных развязок во всех районах Ростова-на-Дону. В течение двух лет, пока будет действовать контракт, исполнитель будет подготавливать грунт под тюльпаны, следить за всходом растений и при необходимости производить дополнительную высадку луковиц.

Меньше всего будет потрачено на благоустройство клумб в Железнодорожном районе города — чуть более 1 миллиона рублей, больше всего — в Кировском: 4,7 миллиона рублей.

Как ранее сообщал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, в День тюльпанонасаждения, 22 октября, в донской столице будут высажены более 400 тысяч луковиц тюльпанов. Любой житель Ростова-на-Дону сможет принять участие в этом процессе.

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