Жители Ростова за 7 месяцев 2022 года стали больше экономить

Финансовую стратегию «больше тратить» ростовчане стали выбирать на треть реже. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону с начала СВО сторонников стратегии «тратить больше» стало на треть меньше. Об этом рассказали аналитики популярного сервиса по поиску работы.

Согласно результатам проведенного исследования, 40% ростовчан признались, что с марта 2022 года они стараются больше экономить. Другого мнения — тратить больше - придерживаются 10% респондентов. 27% жителей донской столицы не меняли свою личную финансовую стратегию. Ставку на повышенные траты делают в основном ростовчане моложе 34 лет — их насчитывается 15% из опрошенных. Примечательно, что мужчин больше, чем женщин и среди тех, кто решил потратить последние деньги, и тех, кто решил сэкономить.

По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в марте 2022 года, финансовую стратегию «больше тратить» стали выбирать на треть реже: 16% — семь месяцев назад, 10% — сейчас.

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